Шишкина — о допуске россиян к соревнованиям: «Тихо радуемся, но спешить не стоит»

Российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка и колумнист «СЭ» Алла Шишкина отреагировала на допуск россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Это большая радость для всего российского синхронного плавания. Хотя спешить не стоит. Бывает, что мы порадуемся — а нам новые требования дают. Давайте подождем, когда наша команда поедет на первый международный старт. Они выступят, а там мы будем судить — как мы возвращаемся. Новые правила изменили конкурентную среду. Пока тихо радуемся и надеемся, что это возвращение», — сказала Шишкина «СЭ».

20 ноября Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Теперь россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, разрешено принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Водное поло по-прежнему остается под запретом.