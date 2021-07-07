Синхронистка Шишкина рассказала о пользе и вреде секса перед соревнованиями

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о пользе и вреде секса перед соревнованиями.

«Начнем с мужчин: за мышечную силу в мужском организме отвечает гормон тестостерон. Соответственно чем его больше, тем лучше. Это с одной стороны, но касается это тех видов спорта, где мышечная сила играет важнейшую роль, например единоборства, тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. Таким видам показано недельное воздержание и накопление этого гормона.

С другой стороны, тем видам, для которых более важна скорость реакции и стратегическое мышление, выброс тестостерона перед стартом, наоборот, показан, а значит, разрядка в виде секса пойдет только на пользу. Это такие виды спорта, как гольф, керлинг, некоторые амплуа в игровых видах спорта и т. д.

Женщины более эмоциональны и более выносливы, нежели мужчины. Зачастую имеют меньший объем мышечной массы и невысокий показатель тестостерона, который на фоне возбуждения повышается. Но при достижении пика и полной разрядки этот показатель снова снижается. Секс без оргазма перед соревнованиями подойдет тем, кому важна мышечная сила для достижения наилучшего результата

Тестостерон также отвечает за так называемую спортивную злость и агрессию. Если вы чувствуете, что такой настрой помогает вам выступать лучше, то воздержитесь от секса», — написала Шишкина в Instagram.

Синхронистка Алла Шишкина в составе сборной России дважды выигрывала Олимпийские игры (2012 года в Лондоне и 2016-го — в Рио-де-Жанейро) и 15 раз становилась чемпионкой мира. Сейчас она готовится к выступлению на своей третьей Олимпиаде, которая пройдет с 23 июля по 8 августа в Токио.