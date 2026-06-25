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25 июня, 18:00

Синхронистка Дорошко рассказала о переживаниях перед чемпионатом Европы

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Дорошко рассказала «СЭ» о том, что переживает, как справится с нагрузками на чемпионате Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

— На чемпионате мира год назад вы выступали только в дуэтах. После говорили, что не знаете, где найти время на группы. И вот спустя год вы в составе на чемпионат Европы и в дуэтах, и в группах. Почему решили вернуться?

— После чемпионата мира не имелось вообще настроения продолжать тренировки. Было морально тяжело. Я разговаривала с Татьяной Евгеньевной Данченко — личным тренером и тренером индивидуальных видов. Она меня успокоила. Стало легче после этого разговора. Татьяна Евгеньевна сказала, давай будем двигаться шаг за шагом, если понимаешь, что не выдерживаешь, то можем вообще сделать один технический дуэт, а дальше попробуем начать произвольный. Такая была установка. А потом через месяц мы заехали на базу «Озеро Круглое». Там уже было два дуэта. Еще через месяц сказали вставать в одну группу. И вот в апреле поставили в еще одну. Как-то все само собой произошло. Я не ожидала, не планировала. Тренерский штаб решил, что надо стоять еще в двух программах. Времени на это уходит много. Думала, что больше тренироваться некуда. Оказывается — можно.

— Такой нагрузки на главных международных стартах у вас еще никогда не было. Готовы ли вы к ней?

— По этому поводу немного переживаю. Если бы выступали по одному разу, то, думаю, хорошо бы перенесла соревнования, в штатном режиме. Тут же получается, что произвольная программа в дуэте и в группе будет с полуфиналами. То есть вместо четырех раз буду выступать шесть. Мне кажется, что будет тяжело. Надеюсь, что доктор найдет варианты для поддержания меня — витамины, массажи. Правда, нервничаю, как все пройдет, — сказала Дорошко «СЭ».

Майя Дорошко.«Удивились, когда услышали шумную поддержку в Париже». Интервью лидера сборной по синхронному плаванию

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Майя Дорошко
Синхронное плавание
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