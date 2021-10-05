Синхронистка Колесниченко: «Жаль, что такой ажиотаж вокруг нашего спорта возникает только раз в четыре года»

Российская синхронистка Светлана Колесниченко заявила, что сожалеет, что популярность к ее виду спорта растет только после Олимпиады.

«Было очень много интересных мероприятий [после Олимпиады]. Ни у меня, ни у Светланы Ромашиной практически не было ни одного дня, чтобы мы могли позволить себе полежать на кровати.

При этом очень жаль, что такой ажиотаж вокруг нашего спорта возникает только раз в четыре года, а сейчас — раз в пять лет. Только после Олимпийских игр. Мы очень надеемся, что в будущем это изменится, и к нам будет приковано больше внимания со стороны СМИ, и не только к нашей сборной, но и ко всему синхронному плаванию, в том числе и детскому», — цитирует Колесниченко ТАСС.

Российские синхронистки неизменно выиграли золото Олимпиады, начиная с 2000 года.