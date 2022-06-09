Синхронистка Колесниченко рассказала, что будет плавать до Олимпиады 2024 года

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко рассказала о своих планах на будущее.

«Планирую продолжить тренировки. До Олимпиады 2024 года работаем, никаких мыслей нет противоположных. Я позитивно мыслю по этому поводу. У нас много работы, есть варианты выступать на российских стартах. Хоть мы и редко принимаем в них участие, но тем самым мы можем популяризировать вид спорта. Показать детям пример и дать стимул», — цитирует Колесниченко Metaratings.ru.

Спортсменка также рассказала, что менять гражданство она не собирается и будет плавать до 2024 года.

«Мы честно работаем, я люблю свое дело. Буду ждать, надеяться и верить. По вопросу смены гражданства я не могу никого судить. Это личное дело каждого в данной ситуации», — добавила Колесниченко.

Ранее сборная России по синхронному плаванию пропустила заключительные этапы Мировой серии и Суперфинал.