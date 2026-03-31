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31 марта, 12:50

Синхронистка Дорошко заявила о планах забрать все золотые медали на чемпионате Европы в Париже

Сергей Ярошенко

Синхронистка Майя Дорошко назвала цель сборной России на чемпионат Европы.

«Наша цель на предстоящий чемпионат Европы — забрать все золото. Других вариантов нет», — цитирует Дорошко ТАСС.

На этапе Кубка мира в Париже российская команда заняла первое место, завоевав 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 25 июля по 8 августа.

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Источник: ТАСС
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Сборная России по синхронному плаванию
Майя Дорошко
Синхронное плавание
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