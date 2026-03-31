Синхронистка Дорошко заявила о планах забрать все золотые медали на чемпионате Европы в Париже

Синхронистка Майя Дорошко назвала цель сборной России на чемпионат Европы.

«Наша цель на предстоящий чемпионат Европы — забрать все золото. Других вариантов нет», — цитирует Дорошко ТАСС.

На этапе Кубка мира в Париже российская команда заняла первое место, завоевав 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 25 июля по 8 августа.