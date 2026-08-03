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Сегодня, 19:37

Синхронистка Дорошко о золоте ЧЕ: «Выиграли благодаря нашим тренерам и их хитрой идее»

Синхронистка Майя Дорошко заявила, что сборная России выиграла золото чемпионата Европы в произвольной программе благодаря хитрой идее тренерского штаба.

«С уверенностью заняли первое место благодаря нашим тренерам и их хитрой идее», — приводит matchtv.ru слова Дорошко.

Спортсменка призналась, что сомневалась в решении тренеров заменить элемент в концовке программы.

«Думала, что нас могут наказать за это, но мы доверились тренерам, доверились друг другу, и все получилось», — подчеркнула синхронистка.

Дорошко, а также Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник получили за свою программу 285,0346 балла.

Это первая золотая медаль России на турнире в Париже, который продлится до 16 августа.

Источник: matchtv.ru
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Сборная России по синхронному плаванию
Майя Дорошко
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