Синхронистка Дорошко о золоте ЧЕ: «Выиграли благодаря нашим тренерам и их хитрой идее»

Синхронистка Майя Дорошко заявила, что сборная России выиграла золото чемпионата Европы в произвольной программе благодаря хитрой идее тренерского штаба.

«С уверенностью заняли первое место благодаря нашим тренерам и их хитрой идее», — приводит matchtv.ru слова Дорошко.

Спортсменка призналась, что сомневалась в решении тренеров заменить элемент в концовке программы.

«Думала, что нас могут наказать за это, но мы доверились тренерам, доверились друг другу, и все получилось», — подчеркнула синхронистка.

Дорошко, а также Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник получили за свою программу 285,0346 балла.

Это первая золотая медаль России на турнире в Париже, который продлится до 16 августа.