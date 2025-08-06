Синхронист Мальцев выступил против насилия тренеров в отношении детей

Многократный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев в интервью «СЭ» рассказал о своем подходе к обучению детей. Мальцев — кандидат педагогических наук и параллельно занимается тренерской работой.

— Во-первых, я всегда выступаю за то, чтобы спорт ни в коем случае не мешал умственному развитию детей и подростков. Он должен стать инструментом для дальнейшего развития ребенка как личности. И синхронное плавание — один из лучших видов спорта для такого гармоничного развития. Но если в школе какие-то важные предметы, то сначала идут в школу и только потом приходят на тренировку.

Во-вторых, я точно не сторонник жестких методов, не использую их в работе с детьми и стараюсь все доносить до ребенка спокойно. Если что-то ребенок не понимает, то это проблема взрослого, что он не смог объяснить. Иногда детям нужно сто раз повторить, и я это сделаю, не прибегая к жестким методам, которые действительно встречаются не только у нас, но и в других странах. Взрослые таким образом лишь проявляют слабость.

Я сам тренировался во Франции в течение одного года, когда мне было 17 лет. Там совершенно противоположный подход. У нас тренеры растягивают детей, помогая им выполнять упражнения, без насилия, но с тактильным контактом. А во Франции это не принято и запрещено. Дети должны растягиваться сами, но при этом их не учат выполнять это самостоятельно. В итоге получается, что они ничего не делают, подготовки у них нет. Тоже крайность. Но я сторонник демократичных методов, чтобы ребенок воспринимался как личность, — рассказал Мальцев.