Синхронист Мальцев поделился опасениями от возвращения на международную арену

Синхронист Александр Мальцев прокомментировал скорое возвращение на международную арену.

«У нас очень рабочий настрой. Слухи разные. Неизвестно, как нас примут на международной арене, неизвестно, как правила будут работать, поэтому пока особо не радуемся — настроены на работу, чтобы как можно лучше подготовиться», — сказал Мальцев.

Первым международным стартом Мальцева после получения допуска в нейтральном статусе станет чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре, который пройдет с 11 июля по 3 августа. Спортсмен выступит на турнире в четырех видах программы: два соло и два дуэта.

29-летний Мальцев является самым титулованным синхронистом мира: на его счету 4 победы на чемпионатах мира и 6 — на чемпионатах Европы.