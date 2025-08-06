Синхронист Мальцев назвал людей, которые его вдохновляют

Многократный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев в интервью «СЭ» рассказал, чьи примеры помогли ему идти против общественного мнения в развитии мужского синхронного плавания.

— За счет чего ты работал вопреки общественному мнению? Есть ли кто-то из первопроходцев в других сферах, кто вдохновлял?

— В моем случае это был внутренний стержень, хотя есть множество людей, которые меня вдохновляют. У меня нет кумира, я смотрю на поступки людей, и меня восхищают какие-то конкретные вещи. В основном в культуре и искусстве. Человеку, который достигает больших высот в своей профессии, часто приходится делать что-то впервые, он уже идет против течения. Я это держал в уме и шел к своей цели.

— Если мы говорим об искусстве, вспоминаются Барышников, Нуриев...

— В том числе. Еще Вацлав Нижинский — первый, можно сказать, человек в балете, который обратил внимание на мужчин не как на партнеров балерин, а как на самодостаточные единицы в этом виде искусства. Программу «Весна священная» наш тренер Гана Максимова ставила, вдохновляясь историей Нижинского. Его тоже поначалу не принимали.

— Получается, ты часто ходишь в театр?

— Когда начинаются тренировки, у нас очень плотный график. Но стараемся следить, когда идут какие-то фестивали, например Чеховский. С удовольствием ходим не только на балет, но и на драматические спектакли. Стараемся получить новые впечатления, эмоции. Я много смотрю балет в записи. Потому что есть такие имена, которых уже не увидишь на сцене. Те же Нуриев, Нижинский, Барышников... Были великие хореографы — Морис Бежар, Иржи Килиан, Пина Бауш... Мы стараемся сделать в нашем виде спорта что-то похожее.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре Мальцев завоевал четыре медали: одержал победу в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов, а в паре с Олесей Платоновой завоевал серебро в произвольной программе. 30-летний Мальцев — единственный мужчина-синхронист, семь раз становившийся чемпионом мира.