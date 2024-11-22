Шишкина — о возвращении российских спортсменов: «Наша команда продолжала тренироваться по 10 часов в день, не расслаблялись»

Российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка и колумнист «СЭ» Алла Шишкина отреагировала на намерение сборной России выступить на турнире в Венгрии в 2025 году.

«Это очень хорошо! На протяжении всего этого времени... Это не отстранение, а беспредел. Но наша команда продолжала тренироваться по 10 часов в день, не расслаблялись ни на минуту. Они готовы выходить и показывать очень достойный уровень», — сказала Шишкина «СЭ».

Ранее заслуженный тренер Татьяна Данченко заявила, что сборная России по синхронному плаванию может выступить в турнире в Венгрии в конце июня 2025 года с гимном и флагом.