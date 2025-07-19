19 июля 2025, 11:47

Серебряный призер чемпионата мира в синхронном плавании Гонзалес: «Рад стоять на пьедестале рядом с Мальцевым»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Испанский синхронист Деннис Гонзалес, занявший второе место в технической соло программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре рассказал, о своем отношении к победителю — Александру Мальцеву.

«Когда я начал заниматься синхронным плаванием, он был для меня образцом для подражания, потому что он старше меня и был самым титулованным спортсменом во второй половине десятых и начале двадцатых годов. Я знал, что здесь, на чемпионате мира будет трудно победить, но рад стоять рядом с ним», — сказал Гонзалес.

Испанец набрал 241,1667 балла за свое выступление, Мальцев стал первым, набрав 251,7133 балла.

Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Глава World Triathlon — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Набоков отправляется в «Колорадо»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Суперматч в Омске и чудесное спасение «Локомотива»
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
