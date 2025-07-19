Серебряный призер чемпионата мира в синхронном плавании Гонзалес: «Рад стоять на пьедестале рядом с Мальцевым»

Испанский синхронист Деннис Гонзалес, занявший второе место в технической соло программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре рассказал, о своем отношении к победителю — Александру Мальцеву.

«Когда я начал заниматься синхронным плаванием, он был для меня образцом для подражания, потому что он старше меня и был самым титулованным спортсменом во второй половине десятых и начале двадцатых годов. Я знал, что здесь, на чемпионате мира будет трудно победить, но рад стоять рядом с ним», — сказал Гонзалес.

Испанец набрал 241,1667 балла за свое выступление, Мальцев стал первым, набрав 251,7133 балла.