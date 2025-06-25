Ромашина о жизни после завершения карьеры: «Учусь ходить после стольких лет в воде»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина ответила «СЭ» на вопрос о жизни после завершения карьеры.

«Я завершила свою спортивную карьеру, прекрасно себя чувствую. Учусь ходить после стольких лет в воде. Гораздо приятнее наблюдать с бортика бассейна», — сказала Ромашина в кулуарах ПМЭФ-2025.

Ромашина является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. На ее счету семь золотых медалей на Олимпийских играх, также она 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 раз — на чемпионатах Европы. В начале февраля 2023 года Ромашина объявила о завершении карьеры.