Ромашина: «Обидно, что прервалась уникальная победная серия нашей сборной»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью «СЭ» высказала мнение о завершившемся в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта.

— Если говорить об итогах соревнований по синхронному плаванию, то все прошло в спокойном режиме, без громких сенсаций и интересных находок. По крайней мере, меня ничего не удивило. В том числе доминирование сборной Китая.

— Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина считает, что чемпионат мира без России в синхронном плавании — это профанация. Разделяете мысль?

— С Аллой трудно не согласиться. Во время турнира спортсменки из других стран неоднократно писали мне, что отсутствие сборной России ударило и по зрелищности, и по уровню конкуренции. Вот соперники наверняка порадовались — в кои-то веки получили возможность побороться за золото.

Обидно, что прервалась уникальная победная серия нашей сборной. Мы ведь на чемпионатах мира много-много лет никому не проигрывали. Годы спустя уже никто не вспомнит, что наших синхронисток не было в Будапеште. В истории останется исключительно факт: на ЧМ-2022 в дуэтах и группах четыре золота завоевал Китай, а в комбинированной программе и хайлайте — Украина. Я надеюсь, что в этих дисциплинах лидер сменился ненадолго. Когда Россия получит допуск к соревнованиям, статус-кво будет немедленно восстановлен.