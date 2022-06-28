Ромашина о бронзе австрийского дуэта на ЧМ-2022: «Искренне поздравила их. Какие бы события ни происходили, мы, спортсмены, всегда на связи»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью «СЭ» прокомментировала бронзовое выступление сестер Александри на ЧМ-2022 в Будапеште.

— Вы сказали, что в Будапеште вас никто не удивил. Может, кто-нибудь восхитил?

— Не скажу, что кто-то прямо потряс воображение, при отсутствии российской сборной это, наверное, невозможно. И все-таки отмечу австрийский дуэт — сестер Александри.

Вообще-то, они тройняшки. Василики выступает в соло, в Будапеште до медали не дотянула. А Анна и Эйрини взяли бронзу. Их дуэт мне очень понравился. Девчонки давно на виду, наступали на пятки лидерам, но только сейчас впервые забрались на пьедестал. Я искренне поздравила их, отправила сообщение. Какие бы события ни происходили в мире, мы, спортсмены, всегда на связи, продолжаем поддерживать отношения. Разве что о политике теперь не говорим.