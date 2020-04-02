Синхронное плавание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Синхронное плавание

Сборная России по синхронному плаванию покинула базу в Новогорске

16:04
Татьяна Покровская. Фото Татьяна Дорогутина, "СЭ"
Татьяна Покровская. Фото Татьяна Дорогутина, "СЭ"
Теги:

Сборная России по синхронному плаванию покинула сборы, начавшиеся три дня назад в Новогорске. Ранее у одного из находившихся на базе спортсменов обнаружен коронавирус.

— Команда покинула базу, там обнаружен коронавирус, — цитирует ТАСС главного тренера сборной России Татьяну Покровскую. — Наши девочки все были чистыми, ни у кого в нашей команде вируса не было. Мы так хотели работать, но случилось то, что случилось, что делать. Тревожно.

Спасибо базе «Новогорск», ее руководству и сотрудникам, которые приютили нас и позволили нам там жить и тренироваться, но увы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8144859

Опрос

проголосовало: 17137
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир