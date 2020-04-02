Сборная России по синхронному плаванию покинула базу в Новогорске

Сборная России по синхронному плаванию покинула сборы, начавшиеся три дня назад в Новогорске. Ранее у одного из находившихся на базе спортсменов обнаружен коронавирус.

— Команда покинула базу, там обнаружен коронавирус, — цитирует ТАСС главного тренера сборной России Татьяну Покровскую. — Наши девочки все были чистыми, ни у кого в нашей команде вируса не было. Мы так хотели работать, но случилось то, что случилось, что делать. Тревожно.

Спасибо базе «Новогорск», ее руководству и сотрудникам, которые приютили нас и позволили нам там жить и тренироваться, но увы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.