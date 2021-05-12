Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам программы российская команда набрала 95,6705 балла. Второе место заняли спортсменки из Украины (92,3920), третье — испанки (89,7700).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. В синхронном плавании разыгрывается 10 комплектов наград.