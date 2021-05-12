Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе на чемпионате Европы
17:59
Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС.
По итогам программы российская команда набрала 95,6705 балла. Второе место заняли спортсменки из Украины (92,3920), третье — испанки (89,7700).
Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. В синхронном плавании разыгрывается 10 комплектов наград.
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