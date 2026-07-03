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Сегодня, 15:14

Российские синхронисты завоевали две золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров

Сергей Филин

Российские спортсмены выиграли две золотые награды на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юниоров.

Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова стали лучшими в технической программе дуэтов с результатом 287,4608 балла. Серебро у команды из Испании (280,1200 балла), а бронза — у белорусских спортсменок (263,9975).

Еще одно золото завоевал в технической соло-программе Захар Трофимов, который набрал 235,6384 балла. Второе место у испанского синхрониста Энеко Санчеса (234,7566), а третье — у итальянского спортсмена Филиппо Пелати (229,6166).

Чемпионат Европы проходит в Мюнхене (Германия) и завершится 4 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Синхронное плавание
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