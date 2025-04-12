Российские синхронистки заняли второе место на этапе Кубка мира в Египте

Российские спортсменки заняли второе место в технической программе в командных соревнованиях на втором этапе Кубка мира по синхронному плаванию, который проходит в Сома-Бей (Египет).

За российскую команду выступали Елизавета Бренер, Лика Чечура, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Анастасия Сидорина и Вероника Соколова. Они набрали 266,4899 балла.

Первое место заняла сборная Испании (276,2168 балла), на третьей строчке — Япония (260,5267).

Сборная России выступает на Кубке мира в нейтральном статусе. Ранее Анастасия Сидорина и Вероника Соколова заняли первое место в произвольной программе дуэтов, а Майя Дорошко и Татьяна Гайдай одержали победу в технической программе дуэтов.