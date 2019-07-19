Российские синхронистки выиграли произвольную программу на чемпионате мира

Сборная России по синхронному плаванию выиграла золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Команда за свое выступление набрала 98 баллов ровно.

Второе место заняла сборная Китая (96,0333), третьей стала команда Украины (94,3667).

В составе российской команды выступили Варвара Субботина, Вероника Калинина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Марина Голядкина, Влада Чигирева и Полина Комар.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

Группы. Произвольная программа

Финал

1. Россия (Марина Голядкина, Полина Комар, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Влада Чигирева) - 98,0000

2. Китай - 96,0333

3. Украина - 94,3667

4. Япония - 93,3667

5. Италия - 91,6000

6. Испания - 91,4000

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