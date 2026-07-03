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3 июля, 21:02

Российские синхронистки выиграли акробатическую программу на юниорском чемпионате Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в акробатической программе на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене.

Российская команда, в составе которой выступали Елизавета Алмазова, Лика Чечура, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Алиса Готальская, Александра Пищикова, Екатерина Штатнова и Александра Завилова, набрала 222,5812 балла. Второе место заняла сборная Испании (205,1320), бронзовые медали завоевали представительницы Италии (203,1891).

Юниорский чемпионат Европы завершится 5 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Синхронное плавание
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