Российские синхронистки выиграли акробатическую программу на юниорском чемпионате Европы

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в акробатической программе на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене.

Российская команда, в составе которой выступали Елизавета Алмазова, Лика Чечура, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Алиса Готальская, Александра Пищикова, Екатерина Штатнова и Александра Завилова, набрала 222,5812 балла. Второе место заняла сборная Испании (205,1320), бронзовые медали завоевали представительницы Италии (203,1891).

Юниорский чемпионат Европы завершится 5 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.