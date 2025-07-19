Российские синхронистки впервые в истории остались без медалей ЧМ в технической программе соло

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла последнее 12-е место в технической программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта.

Гайдай набрала 228,5625 балла. Таким образом, представительницы России впервые в истории остались без медалей в этом виде программы. После выступления спортсменка расплакалась и отказалась давать комментарии журналистам.

Золото завоевала китаянка Сюй Хуэйянь с 272,9917 бвллами. Второй стала белоруска Василина Хондошко с 260,5416 баллами, на третьем месте расположилась испанка Ирис Тио Касас (260,2917).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.