Российские синхронистки сняли водный челлендж в поддержку группы Little Big

Российские синхронистки Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Александра Пацкевич и Вероника Калинина записали видео в поддержку группы Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении».

Спортсменки исполнили танец из видеоклипа на песню Uno.

— Несмотря на отмену «Евровидения» в этом году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню Uno, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме, — написала Шишкина. — Для нас вы лучшие.

Ранее организаторы вокального конкурса приняли решение о его отмене из-за пандемии коронавируса.