Российские синхронистки пропустят этап Мировой серии в Париже из-за коронавируса

Сборная России пропустит первый этап Мировой серии в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера команды Татьяну Покровскую. Причиной стала угроза заражения коронавирусом.

— Мы пропустим этап Мировой серии в Париже, это связано с распространением коронавируса по Европе, пришли очень тревожные сведения, что количество заболевших возрастает, — сказала Покровская. — Не понимаю, почему не закрыли соревнования. Я решила не рисковать командой. Речь здесь идет не о болезни, а том, что если вдруг у кого-то поднимется температура, неважно по какой причине, то по прибытии в Россию нас закроют на две недели на карантин, а как тогда готовиться.

На эти соревнования не приедут команды Италии, Японии, Китая, пока не знаю насчет украинской команды. Это наши основные соперники, те сборные, с кем интересно соревноваться. Следующей у нас должна быть поездка в Египет, но пока тоже не знаю, что получится, а следующая ступень — у нас в Казани. Что касается этапа в Париже, то так рисковать просто имеет смысла