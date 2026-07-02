Российские синхронистки победили в технической программе на юниорском чемпионате Европы

Российские синхронистки выиграли техническую программу в командных соревнованиях на чемпионате Европы среди юниоров в Мюнхене (Германия).

Сборная России в составе Лики Чечуры, Кристины Чехановой, Полины Чибисовой, Анны-Марии Фомичевой, Алисы Готальской, Александры Пищиковой, Анастасии Сидориной и Александры Завьяловой набрала 280,6967 балла.

Серебряными призерами стали испанки с результатом 274,6542 балла, бронзовыми — белоруски (256,965 балла).

Ранее в четверг российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в технической программе микст-дуэтов, а Екатерина Штатнова стала лучшей в произвольной программе соло.

Юниорский чемпионат Европы завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от European Aquatics для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном.