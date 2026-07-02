Синхронное плавание
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Синхронное плавание

2 июля, 21:17

Российские синхронистки победили в технической программе на юниорском чемпионате Европы

Алина Савинова

Российские синхронистки выиграли техническую программу в командных соревнованиях на чемпионате Европы среди юниоров в Мюнхене (Германия).

Сборная России в составе Лики Чечуры, Кристины Чехановой, Полины Чибисовой, Анны-Марии Фомичевой, Алисы Готальской, Александры Пищиковой, Анастасии Сидориной и Александры Завьяловой набрала 280,6967 балла.

Серебряными призерами стали испанки с результатом 274,6542 балла, бронзовыми — белоруски (256,965 балла).

Ранее в четверг российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в технической программе микст-дуэтов, а Екатерина Штатнова стала лучшей в произвольной программе соло.

Юниорский чемпионат Европы завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от European Aquatics для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Девочка погибла в результате урагана в Нижегородской области
Песков заявил о продолжении специальной военной операции
ЧМ-2026: Кабо-Верде едва не выбило Аргентину, болельщики в ярости от судей, Египет прошел Австралию, Колумбия ценой травмы Кордобы придушила Гану
1000 гостей и перекрытые улицы в центре Нью-Йорка: Тейлор Свифт тайно вышла замуж за игрока НФЛ Трэвиса Келси
Что произошло за день 4 июля. Главное
Рыбакина и Свентек выбыли с Уимблдона
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российские синхронисты выиграли два золота на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене

Российские синхронисты завоевали две золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости