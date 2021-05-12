Российские синхронистки победили в технической программе на чемпионате Европы

Сборная России по синхронному плаванию стала первой в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

По итогам программы российская команда в составе Влады Чигиревой, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Светланы Колесниченко, Полины Комар, Светланы Ромашиной, Аллы Шишикной и Марии Шурочкиной набрала 95,6705 балла. Второе место заняли украинки (92,3920), третье — испанки (89,7700).