Российские синхронистки квалифицировались в соревнованиях групп на Олимпиаду в Токио

Российские синхронистки одержали победу в финале произвольной программы на Кубке Европы в Санкт-Петербурге.

Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Влада Чигирева, Полина Комар, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Варвара Субботина набрали за свою постановку "Шаманы" 97,4000 балла.

Россиянки стали лучшими по сумме двух программ и квалифицировались в соревнованиях групп на Олимпиаду в Токио.

Второе место в произвольной программе заняла команда Испании (91,8667), третье - команда Греции (85,5333).