Дорошко об ошибке в произвольной программе на ЧМ: «Буквально за секунду забыла, что делать дальше. Что произошло — непонятно»

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай поделились с «СЭ» впечатлениями от своего выступления в произвольной программе дуэтов на ЧМ-2025 по водным видам спорта.

Спортсменки заняли третье место, набрав 277,1117 балла. Победителями стали испанки Ирис Тио Касас и Лилоу Льюис Валетт (282,6087 балла), на второй строчке — итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Руджеро (278,7137).

— Желтый свет зажегся на пятом гибриде. Вы поняли, в чем дело?

Дорошко: — Я почувствовала. Не знаю, почему это произошло. Была уверена в себе, мне не было тяжело, я не переживала, но забыла, буквально за секунду забыла, что делать дальше. Под водой повернулась к Тане, пыталась вспомнить, что делать дальше, благо заявленный элемент был выполнен. Это unbalance, то есть мне нужно было держать две ноги на анбалансе. Единственное, что я не сделала, это манипуляции ногами. Мы, грубо говоря, должны были ими трясти в тот момент, а я это пропустила.

— Майя, эти прогоны, они уже, как мне кажется, в подкорке. То есть тебя ночью разбуди, ты скажешь, что за чем идет в программе.

Дорошко: — Могу сказать, что последнее время я не ошибалась в прогонах так сильно. Что со мной произошло сейчас, непонятно. Возможно, как-то неправильно настроила себя. То есть, может, я думала, что забуду, забуду перед стартом, и так и произошло.

Гайдай: — Дело в том, что сейчас все связки одинаковые по наполнению. То есть все команды берут самые сложные элементы, и эти элементы одинаковые. Все шесть гибридов состоят из пяти движений. И чтобы сохранить хоть какую-то индивидуальность, мы их как-то чередуем. В результате в голове может возникнуть путаница.

— Девчонки в команде сказали, что это таблица. Таблица, по которой все делают.

Дорошко: — Да, это правда. Пока это так.

Российские спортсмены выступают на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе.