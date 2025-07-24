Синхронное плавание
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Синхронное плавание

Дорошко об ошибке в произвольной программе на ЧМ: «Буквально за секунду забыла, что делать дальше. Что произошло — непонятно»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай поделились с «СЭ» впечатлениями от своего выступления в произвольной программе дуэтов на ЧМ-2025 по водным видам спорта.

Спортсменки заняли третье место, набрав 277,1117 балла. Победителями стали испанки Ирис Тио Касас и Лилоу Льюис Валетт (282,6087 балла), на второй строчке — итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Руджеро (278,7137).

— Желтый свет зажегся на пятом гибриде. Вы поняли, в чем дело?

Дорошко: — Я почувствовала. Не знаю, почему это произошло. Была уверена в себе, мне не было тяжело, я не переживала, но забыла, буквально за секунду забыла, что делать дальше. Под водой повернулась к Тане, пыталась вспомнить, что делать дальше, благо заявленный элемент был выполнен. Это unbalance, то есть мне нужно было держать две ноги на анбалансе. Единственное, что я не сделала, это манипуляции ногами. Мы, грубо говоря, должны были ими трясти в тот момент, а я это пропустила.

— Майя, эти прогоны, они уже, как мне кажется, в подкорке. То есть тебя ночью разбуди, ты скажешь, что за чем идет в программе.

Дорошко: — Могу сказать, что последнее время я не ошибалась в прогонах так сильно. Что со мной произошло сейчас, непонятно. Возможно, как-то неправильно настроила себя. То есть, может, я думала, что забуду, забуду перед стартом, и так и произошло.

Гайдай: — Дело в том, что сейчас все связки одинаковые по наполнению. То есть все команды берут самые сложные элементы, и эти элементы одинаковые. Все шесть гибридов состоят из пяти движений. И чтобы сохранить хоть какую-то индивидуальность, мы их как-то чередуем. В результате в голове может возникнуть путаница.

— Девчонки в команде сказали, что это таблица. Таблица, по которой все делают.

Дорошко: — Да, это правда. Пока это так.

Российские спортсмены выступают на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе.

Майя Дорошко и&nbsp;Татьяна Гайдай.«Мышцы забиты, руки устали». Российский дуэт — о второй бронзе ЧМ-2025

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Майя Дорошко
Татьяна Гайдай
Синхронное плавание
Читайте также
Батраков — в «Галатасарае» за космические деньги. Что известно о главном трансфере лета и будет ли теперь «Локомотиву» совсем плохо
Суд в Египте оправдал россиянина после обвинений в нарушении норм ислама
На территории КНИТУ в Казани нашли немецкий танк для испытаний взрывчатки
В польском футболе громкий скандал: помощник Марчиняка рассказал правду о судействе
Как «Реал» отбил затраты на новых звезд. Эта схема Переса гениальна
США меняют политику в отношении израильских поселенцев в Палестине. Что нужно знать
Популярное видео
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российские синхронистки Дорошко и Гайдай стали третьими в произвольной программе дуэтов на ЧМ-2025

Тренер Дорошко и Гайдай призналась, что ее удивили судейские оценки за произвольную программу
Новости
RSS RSS
Все новости