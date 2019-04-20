Россиянки выиграли произвольную программу на этапе Мировой серии

Сборная России победила в произвольной программе в командных соревнованиях на этапе Мировой серии в Казани. Турнир также совмещен с чемпионатом России.

Россиянки (Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Варвара Субботина), ранее выигравшие и техническую программу, набрали 97,9000 балла.

Второе место заняла сборная Испании (87,9000), третьей стала команда Белоруссии (82,6333).

В рамках чемпионата России второе место заняла сборная Москвы (87,4000), третьей стала первая команда Санкт-Петербурга (85,5667).