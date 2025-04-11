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11 апреля, 20:20

Россиянки Дорошко и Гайдай выиграли техническую программу на этапе Кубка мира

Руслан Минаев
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Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали первыми после технической программы среди женских дуэтов на втором этапе Кубка мира в Египте.

Россиянки набрали 268,0551 балла. Второе место заняли украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина (261,6125). Третьими стали канадки Одри Ламот и Химена Ортис Монтано (256,2900).

В субботу, 12 апреля, синхронистки представят произвольную программу. Этап Кубка мира в Египте закончится 13 апреля. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.

Синхронное плавание
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