Мальцев — о премии World Aquatics: «Приятно получить награду после возвращения на международную арену!»

Россиянин Александр Мальцев рад, что его достижения получили высокое признание со стороны Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

30-летний спортсмен был признан лучшим синхронистом 2025 года по версии World Aquatics. На чемпионате мира-2025 года в Сингапуре Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медали.

«Как приятно получить эту награду после возвращения на международную арену! Приняли нас действительно замечательно, рад, что мне удалось показать такие хорошие результаты на чемпионате мира в Сингапуре. Премия World Aquatics присуждается по итогам года, конечно же, очень благодарен федерации за то, что мои достижения вновь получили столь высокое признание», — цитирует Мальцева пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Всего за карьеру Мальцев семь раз становился чемпионом мира и шесть раз — чемпионом Европы. Также он является многократным победителем чемпионата России и четырехкратным чемпионом Игр БРИКС.