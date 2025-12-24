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Мальцев — о премии World Aquatics: «Приятно получить награду после возвращения на международную арену!»

Алина Савинова
Александр Мальцев.
Фото Global Look Press

Россиянин Александр Мальцев рад, что его достижения получили высокое признание со стороны Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

30-летний спортсмен был признан лучшим синхронистом 2025 года по версии World Aquatics. На чемпионате мира-2025 года в Сингапуре Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медали.

«Как приятно получить эту награду после возвращения на международную арену! Приняли нас действительно замечательно, рад, что мне удалось показать такие хорошие результаты на чемпионате мира в Сингапуре. Премия World Aquatics присуждается по итогам года, конечно же, очень благодарен федерации за то, что мои достижения вновь получили столь высокое признание», — цитирует Мальцева пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Всего за карьеру Мальцев семь раз становился чемпионом мира и шесть раз — чемпионом Европы. Также он является многократным победителем чемпионата России и четырехкратным чемпионом Игр БРИКС.

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Александр Мальцев (синхронное плавание)
Синхронное плавание
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