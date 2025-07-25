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Синхронное плавание

25 июля 2025, 15:58

Россияне выиграли восемь медалей в синхронном плавании на ЧМ-2025 в Сингапуре

Российские синхронистки взяли серебро в командной акробатике на чемпионате мира.
Фото Reuters

Синхронисты из России стали вторыми в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта в своей дисциплине.

На турнире в Сингапуре российские спортсмены взяли восемь медалей: 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы. На первом месте — Китай (4-3-0), на третьем — Испания (3-2-4).

Все три золотых награды российских синхронистов на счету Александра Мальцева — техническая и произвольная программы соло, техническая программа среди смешанных пар в дуэте с Майей Гурбанбердиевой.

Также Мальцев с Олесей Платоновой стал вторым в произвольной программе микст-дуэтов. Еще два серебра взяли синхронистки в группе — в технической программе и в командной акробатике.

Обе бронзы на счету Майи Дорошко и Татьяны Гайдай — в технической и произвольной программах дуэтов.

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Сборная России по синхронному плаванию
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