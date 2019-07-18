Ромашина завоевала 21-е золото чемпионатов мира! До рекорда Фелпса - 5 медалей

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото чемпионата мира-2019 в произвольной программе дуэтов. Пара набрала 96,667 балла. В тройку вошли также китаянки Сунь Вэньянь и Хуань Сюэчэнь и украинки Марина Федина и Анастасия Савчук.

Ранее Ромашина и Колесниченко выиграли и техническую программу, а Ромашина также первенствовала в состязаниях солисток. На счету 29-летней синхронистки 21 золотая медаль чемпионатов мира. Больше нее побед одержал только американский пловец Майкл Фелпс: 26 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая медаль. У Ромашиной же в активе только золотые награды.

Теоретически Ромашина может обойти Фелпса на следующем чемпионате мира, однако сама спортсменка говорила, что не ставит такой задачи и не заявляется в те виды, где не уверена в победе.

Синхронное плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

Дуэты. Произвольная программа

Финал

1. Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко (Россия) - 97,5000

2. Сунь Вэньянь/Хуань Сюэчэнь (Китай) - 95,7667

3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) - 94,1000

4. Юкико Инуи/Мегуму Йосида (Япония) - 93,0000

5. Паула Рамирес/Она Карбонель (Испания) - 91,7000

6. Линда Черрути/Костанца Ферро (Италия) - 91,0000