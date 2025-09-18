Ромашина вошла в технический комитет World Aquatics по синхронному плаванию

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина вошла в состав технического комитета Международной федерации плавания (World Aquatics) по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба федерации.

Также в технические комитеты вошли россияне Глеб Гальперин (прыжки в воду), Евгений Коротышкин (плавание) и Дмитрий Саутин (хайдайвинг).

World Aquatics допускает российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.