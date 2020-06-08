Ромашина в ответ на пост Минспорта рассказала, как обстоят дела с музыкой под водой у сборной России

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина после критики официального Instagram Минспорта РФ за пост с ошибками объяснила подписчикам, как спортсменки слышат музыку под водой.

«Сегодня Министерство спорта РФ попыталось рассказать подробнее о «подводной жизни» сборной команды по синхронному плаванию Италии (или Франции), но пост удалили. В связи с этим хочу рассказать о том, как обстоят дела с музыкой под водой у нашей — российской сборной.

Действительно, в синхронном плавании используются подводные динамики, порой они бывают встроенные, а иногда подвесные, опущенные в воду. Их количество зависит от объема бассейна, от качества звука.

Музыку под водой мы хорошо слышим и выполняем программу ей в такт. Впрочем, даже если произойдёт организационная заминка, и музыка выключится, наша команда сможет доработать программу до конца. Мы оттачиваем каждое движение и повторим программу даже при абсолютной тишине", — написала Ромашина в Instagram.

Россиянка Ромашина является также 21-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

Пятикратная олимпийская чемпионка Ромашина возмутилась постом Минспорта в Инстаграм