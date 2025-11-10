Синхронное плавание
Синхронное плавание

10 ноября, 14:55

Ромашина о предложении возглавить сборную России: «Это безумная ответственность»

Анастасия Пилипенко

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина прокомментировала предложение занять пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию.

10 ноября стало известно, что она сменит Татьяну Покровскую. Кандидатуру Ромашиной должен утвердить Минспорт.

«На самом деле у нас были обсуждения с Татьяной Николаевной, с руководством федерации, поэтому нельзя сказать, что я в эту секунду узнала об этом. Наверное, к этому невозможно быть готовым, поэтому эмоции, которые вы видите, они искренние, их невозможно подделать. Это и радость, и волнение, и какая-то доля страха, и безумная ответственность», — цитирует Ромашину ТАСС.

75-летняя Покровская была главным тренером сборной России с 1998 года. Под ее руководством команда выиграла золотые медали на шести Олимпиадах подряд, начиная с 2000 года. В 2024 году российские синхронистки не были допущены до участия в Играх-2024.

36-летняя Ромашина — самая титулованная синхронистка в истории. Россиянка семь раз побеждала на Олимпийских играх, 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 — Европы.

Источник: ТАСС
Сборная России по синхронному плаванию
Светлана Ромашина
Синхронное плавание
Мазепин возрастом объяснил уход Покровской с поста главного тренера сборной России

Тарасова о смене главного тренера в сборной по синхронному плаванию: «Как можно менять Покровскую? Я просто в ужасе»

