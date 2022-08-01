Ромашина поддержала решение FINA ужесточить допуск трансгендеров до соревнований

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что ужесточение правил допуска трансгендеров до соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA) является абсолютно правильным решением.

«Наша международная федерация выступила за разделение таких соревнований, чтобы трансгендеры участвовали отдельно, в своей категории. Я считаю, что это абсолютно правильное решение, наверное, все-таки мы должны придерживаться изначальных правил, правил природы», — сказала Ромашина ТАСС.

19 июня FINA утвердила стандарты участия трансгендеров в соревнованиях под своей эгидой на внеочередном конгрессе организации в Будапеште. Политика инклюзивности FINA предполагает, что спортсмены-трансгендеры для участия в женских соревнованиях должны завершить переход к моменту начала полового созревания — к 12 годам, их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр. Для участия спортсменов-трансгендеров в мужских соревнованиях ограничений нет.