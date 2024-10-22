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Сегодня, 16:35

Ромашина о решении Мазепина возглавить объединенную Федерацию водных видов: «Здравая идея»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина поддержала решение бизнесмена Дмитрия Мазепина возглавить объединенную Федерацию водных видов спорта.

«Понятно, что объединение федераций в регионах будет проходить не так просто, но постепенно все процессы будут завершены, — сказала в интервью «СЭ» Ромашина. — В целом мне кажется, что консолидация всероссийских федераций под руководством людей, которые многого добились в бизнесе, — здравая идея. Плюс мы выстраиваем систему, как на международной арене. Напомню, что World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта) объединяет плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло и плавание на открытой воде. Думаю, мы просто перенимаем этот опыт. Надеюсь, создадим свой технический комитет. Мы хотим возвращаться на международную арену, и с этими изменениями сделать это будет проще».

Ранее выдвижение Мазепина-старшего поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Светлана Ромашина. «Если бы пригласили поработать с сильной иностранной сборной, то попробовала бы свои силы». Разговор со Светланой Ромашиной

Дмитрий Мазепин
Светлана Ромашина
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