Ромашина планирует выступить на этапе Мировой серии в Казани

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина сообщила, что в ее планы входит выступление на домашнем этапе Мировой серии-2020 в Казани. Российский этап Мировой серии пройдет в столице Татарстана 17-19 апреля.

Ромашина выступает в соло, дуэте и в нынешнем сезоне готовится выступить не только в дуэте со Светланой Колесниченко, но и в составе группы на Олимпийских играх-2020.

- Пока что команда планирует выступать, возможны какие-то выступления, но на данном этапе подготовки планируем ехать в Казань на этап Мировой серии, — цитирует Ромашину «РИА Новости».