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Сегодня, 17:05

Ромашина отметила, что ей было бы интересно тренировать сильную иностранную сборную

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью «СЭ» отметила, что в последнее время ей не поступало предложений о работе постановщиком. На ЧМ-2022 самая титулованная синхронистка мира ставила программы сборной Италии, которая в итоге заняла третье место.

— Вместе с Александрой Пацкевич и Владой Чигиревой вы ставили программу сборной Италии на ЧМ-2022, где они взяли бронзу. Обращался ли к вам кто-то еще с подобным предложением?

— В последнее время никто не обращался. Видимо, считают, что у нас нет опыта работы по новым правилам. Но при этом работа с командой Италии была очень интересным опытом. Если бы я получила приглашение поработать с сильной иностранной сборной, то попробовала бы свои силы.

— Вы рассказывали, что помогали приглашать спортсменов на Игры дружбы. Пригодился английский, который вы много лет учили за время своей карьеры?

— Международные отношения невозможны без знания английского языка, в какой-то степени и французского. Плюс я год училась на курсах дипломатической академии, получила там много полезной информации. Понятно, что любому обучению нужно подтверждение, нужна практика. К сожалению, ее не так много. Да, я общалась со спортсменами (не функционерами), приглашала их на Игры дружбы. Зачастую от них был такой ответ: мы очень хотим приехать, но не можем из-за позиции своих стран.

Если будет задача продолжать действовать в роли спортивного дипломата, приглашать спортсменов, вести переговоры с федерациями или клубами, то я готова. Думаю, что большое количество наших титулованных спортсменов также с удовольствием бы присоединились к этому направлению. Мы именно те люди, которые должны задавать тенденцию и вести эту работу. Кто как не мы, имеющие авторитет в стране и в мире, должны продвигать наши позиции.

Светлана Ромашина. «Если бы пригласили поработать с сильной иностранной сборной, то попробовала бы свои силы». Разговор со Светланой Ромашиной

Светлана Ромашина
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