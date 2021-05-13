Ромашина и Колесниченко высказались о золоте на чемпионате Европы

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко прокомментировали свою победу в технической программе на чемпионате Европы в Будапеште.

Сегодня, 13 мая, девушки выиграли золотые медали на турнире в Будапеште. Их результат составил 96,2904 балла.

«Каждая медаль важна. Могу сказать, что помню все медали, но с этой будут связаны особенные воспоминания, ее запомню точно из-за того, как мы ее завоевали — после проблем с музыкой. Сегодня есть повод порадоваться, но еще предстоит много работать над нюансами, всегда есть что исправить», — сказала Ромашина журналистам.

«У Светы есть ребенок, поэтому, когда я отдыхаю, она работает. Восхищаюсь тем, что она делает. Она классная и крутая. Вдохновляет работать еще усерднее», — добавила Колесниченко.

Отметим, техническую программу дуэты изначально должны были показать 10 мая, однако соревнования были отложены на несколько дней из-за проблем с воспроизведением музыки.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.