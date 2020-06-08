Пятикратная олимпийская чемпионка Ромашина возмутилась постом Минспорта в Инстаграм

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина негативно отреагировала на новый пост официального Instagram Министерства спорта Российской Федерации.

«Спасибо большое родному Минспорту за столь теплое и уважительное отношение к самой титулованной и стабильной сборной команде из всех видов спорта! В своем посте о синхронном плавании столь уважаемое всеми Министерство ставит заштатную фотографию сборной Италии (Италии, Карл!) и ссылку на комментарии французской синхронистки по вопросу, который сотни раз комментировался нашими спортсменками», — написала Ромашина в сторис Instagram, прикрепив пост Минспорта, который позже был удален.

Россиянка Ромашина является также 21-кратной чемпионкой мира, 10-кратной чемпионкой Европы.