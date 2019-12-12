Пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина прокомментировала решение Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) в отношении российского спорта, сообщает «РИА Новости».

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира). На них не может подниматься флаг РФ.

«Для меня эта номинация — не самое главное, — приводит слова Ромашиной «РИА Новости». — Главное, что мы сделали в этом году — выиграли все, что могли в нашем виде спорта. Не хочется сейчас думать о плохом, о том, что будет в 2020 году с Олимпийскими играми. Мы оптимисты, несмотря на всю эту ситуацию. Нас не сломить! Русские не сдаются. Мы тренируемся, довольные, счастливые готовимся дальше».

Ромашина была номинирована министерством спорта России на национальную спортивную премию в категории «Спортсменка года». Победила в этой номинации одержала фехтовальщица Ирина Дериглазова.