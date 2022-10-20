Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова не планирует отказываться от гражданства России

Ответственный секретарь Федерации синхронного плавания России Валентина Немогаева рассказала, что Анастасия Давыдова не собирается отказываться от российского гражданства. В сентябре этого года она покинула страну.

«Мне неизвестны причины ее отъезда из страны. Единственный вопрос, который я задала, а отказываются ли они от российского гражданства? Она мне написала, что от гражданства не отказывается. И что это не значит, что они уехали навсегда», — цитирует Немогаеву ТАСС.

Давыдова является членом президиума Федерации синхронного плавания России и генеральным секретарем Олимпийского комитета России. Ранее она попросила ее вывести ее из состава.