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Сегодня, 13:14

Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова не планирует отказываться от гражданства России

Виктория Кравченко
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Ответственный секретарь Федерации синхронного плавания России Валентина Немогаева рассказала, что Анастасия Давыдова не собирается отказываться от российского гражданства. В сентябре этого года она покинула страну.

«Мне неизвестны причины ее отъезда из страны. Единственный вопрос, который я задала, а отказываются ли они от российского гражданства? Она мне написала, что от гражданства не отказывается. И что это не значит, что они уехали навсегда», — цитирует Немогаеву ТАСС.

Давыдова является членом президиума Федерации синхронного плавания России и генеральным секретарем Олимпийского комитета России. Ранее она попросила ее вывести ее из состава.

Источник: https://tass.ru/sport/16107895
Анастасия Давыдова
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