Марина Голядкина: «Перенос Олимпиады будет выдержать тяжело»

Пятикратная чемпионка мира Марина Голядкина рассказала о том, как воспринимает пандемию коронавируса и как может сказаться на российских синхронистках перенос Олимпиады в Токио. По информации СМИ, МОК уже начал рассматривать варианты переноса Игр. По словам члена МОК Дика Паунда, их, скорее всего, проведут в 2021 году.

— Марина, сегодня первые сборные стали отказываться от участия в Олимпиаде. Как на это смотрите?

— Конечно, беспокоимся, что Олимпиаду перенесут, но надеемся, что все будет в срок. Процесс тренировочный у нас не остановлен. Перенос Игр будет тяжело выдержать, потому что тогда сезон по идее будет продлен, по одному из планов, на три месяца. Для нас это совсем нехорошо.

— То есть с учетом нынешних цифр по зараженным и вводимого карантина вы готовы ехать на Олимпиаду?

— Да, конечно, мы готовы ехать. Надеемся, ситуация с вирусом разрешится.

— Не боитесь?

— Мы думаем о своем здоровье. Судя по прогнозам в новостях, к лету должно все сойти на нет.

— Много разных мнений высказывается нашими спортсменами — и что это распиаренная история, и что, наоборот, надо ужесточать меры. Согласны, что паника отчасти раздута?

— У меня много знакомых в разных странах, и говоря с ним, я понимаю, что ситуация сложная. Люди переживают коронавирус с трудом, у меня подруга из Италии, которая рассказывала о тамошнем ужасе. Люди не могут выйти на улицу. Это не наводит панику, но заставляет задуматься, что нужно сидеть на карантине, если это требуется для скорейшего завершения эпидемии. Чтобы потом тренироваться, жить и выступать на Олимпиаде.

— Вас не удивляет, что так мало зараженных в России? Нет ощущения, что не обо всем говорят?

— Надеюсь, наши власти ничего не скрывают и говорят правду. Скорее многие не проверились, чем власти не договаривают. Надеюсь, что люди переосмыслят свое отношение. И те, кто не соблюдает карантин, поймут его необходимость — чтобы не заражать других. Иначе у нас закроются вообще все города, и ни о какой Олимпиаде уже речи не будет. (Дмитрий Кузнецов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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