Синхронное плавание
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Пять золотых медалей Олимпиады и 19 чемпионских званий. Невероятной Наталье Ищенко — 34

11:00
Наталья Ищенко. Фото Reuters
Наталья Ищенко. Фото Reuters
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8 апреля 1986 года в Смоленске родилась Наталья Ищенко. Сегодня знаменитой спортсменке, которая выступала в синхронном плавании, исполняется 34 года.

За карьеру синхронистка 19 раз становилась чемпионкой мира, 12 раз покоряла вершину европейского первенства и пять раз поднималась на верхнюю ступеньку Олимпийского пьедестала. Она является единственной спортсменкой в истории чемпионатов Европы, которая выиграла во всех четырех видах соревнований в течение одного турнира.

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