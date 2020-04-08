8 апреля 1986 года в Смоленске родилась Наталья Ищенко. Сегодня знаменитой спортсменке, которая выступала в синхронном плавании, исполняется 34 года.

За карьеру синхронистка 19 раз становилась чемпионкой мира, 12 раз покоряла вершину европейского первенства и пять раз поднималась на верхнюю ступеньку Олимпийского пьедестала. Она является единственной спортсменкой в истории чемпионатов Европы, которая выиграла во всех четырех видах соревнований в течение одного турнира.