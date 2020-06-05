Путин поздравил заслуженного тренера России Покровскую с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил заслуженного тренера страны по синхронному плаванию Татьяну Покровскую с 50-летием.

Под руководством Покровской российские синхронистки выиграли все золотые медали Олимпийских игр с 2000 по 2012 год.

— Вас по праву считают настоящей легендой отечественного спорта высших достижений, выдающимся тренером и наставником, — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля. — За годы творческой, самоотверженной работы Вы воспитали блестящую плеяду олимпийских чемпионок, победительниц других международных соревнований по синхронному плаванию, обогатили замечательные традиции этого красивого, зрелищного вида спорта.