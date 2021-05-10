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Проблемы с музыкой помешали выступлению российских синхронисток на чемпионате Европы

19:24
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Проблемы с воспроизведением музыки помешали выступлению российских синхронисткок Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, информирует ТАСС. Техническая программа дуэтов была прервана.

«Во время соревнований перестала работать музыка, под водой ее тоже было плохо слышно — она постоянно прерывалась, но более-менее до конца программы она еще дожила», — сказала тренер сборной России Татьяна Данченко.

На момент приостановки соревнований свои программы успели представить 11 дуэтов. Ромашина и Колесниченко занимают первое место, набрав 95,4953 балла.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11335395

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