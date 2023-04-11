Покровская высказалась о возможном допуске российских синхронистов на международные соревнования

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Татьяна Покровская высказалась о возможном допуске российских синхронистов на международные соревнования и рассказала про финансирование федерации.

«Мы ждем новостей от вас, журналистов, когда будут сдвиги в сторону возвращения на международную арену. Непонятно, когда спортсмены по синхронному плаванию вернутся на международные соревнования, пока все остается на том же уровне, что и было. Если говорить про финансирование Федерации синхронного плавания России, то, слава богу, оно не изменилось и не уменьшилось. Все остается так же, как и было раньше», — приводит слова Покровской Metaratings.ru.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.