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Сегодня, 18:49

Покровская: «Синхронистки доказали, что Россия была, есть и будет самой сильной»

Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оценила победу россиянок в произвольной программе на чемпионате Европы в Париже.

«Я очень рада. Достойно девчонки выглядели, очень достойно, — приводит ТАСС слова Покровской. — И, конечно, они доказали, что Россия была, есть и будет самой сильнейшей».

Россиянки Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 285,0346 балла и опередили Испанию (282,3541 балла) и Италию (256,1558).

Это золото стало первым для России на турнире.

Источник: ТАСС
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Татьяна Покровская
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