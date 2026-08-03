Покровская: «Синхронистки доказали, что Россия была, есть и будет самой сильной»

Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оценила победу россиянок в произвольной программе на чемпионате Европы в Париже.

«Я очень рада. Достойно девчонки выглядели, очень достойно, — приводит ТАСС слова Покровской. — И, конечно, они доказали, что Россия была, есть и будет самой сильнейшей».

Россиянки Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 285,0346 балла и опередили Испанию (282,3541 балла) и Италию (256,1558).

Это золото стало первым для России на турнире.